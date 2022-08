Eva Jinek probeerde wanhopig door de Volendamse façade heen te breken

Vrouwen weten populaire Ruud te vinden na avontuur in B&B vol liefde: ‘Honderden berichten per dag’

Het hart van Astrid wist hij in het RTL 4-programma B&B vol liefde niet te veroveren. Aan aandacht echter geen gebrek voor Ruud van den Bosch (55) uit Apeldoorn. ,,Dagelijks krijg ik nu honderden berichten van vrouwen via Facebook.” Ook op het socialmediaplatform TikTok is hij inmiddels razendpopulair. ,,Misschien krijg ik wel mijn eigen programma.”

29 augustus