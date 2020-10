Eva Jinek vreesde voor haar carrière na ziekte door zwangerschap

Jinek deelde haar angsten in gesprek met cardioloog in opleiding Chahinda Ghossein-Doha, die onderzoek doet naar zwangerschapsvergiftiging. Eva was ziek na de geboorte en wist niet of ze nog beter werd, vertelde ze. Ze ging eerder dan gepland met verlof vanwege een hoge bloeddruk en beviel met 39 weken via een ongeplande keizersnede, een heftige buikoperatie waarna ze wekenlang nauwelijks kon lopen of haar baby kon optillen.



,,Ik ben een rationeel mens die zich voorbereidt op alles’’, zei Eva gisteravond voor het oog van 748.000 kijkers. ,,Ik kan ook rationeel denken, maar dat neemt af in zo’n periode. Ik wist dat ik nog vier maanden had tot mijn werk weer zou beginnen. Ik dacht: ik word nooit meer de oude, ik kan nooit meer op die manier presteren of fysiek die prestatie leveren. Daar voelde ik me heel ongelukkig over.”