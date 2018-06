Eva Jinek zwanger op de buis: 'Ik neem mijn buik mee en kan niet wachten'

Unieke mammoeten in History­land

14:48 In het historisch themapark Historyland in Hellevoetsluis stond al jaren een indrukwekkend skelet van een wolharige mammoetstier, maar sinds vandaag staan daar nog eens twee levensechte mammoeten naast: een mammoetkoe met een baby. ,,Dit is nergens anders in Europa te zien’’, zegt deskundige Dick Mol van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.