Eva Jinek zwanger van eerste kindje

updateTalkshowpresentatrice Eva Jinek (39) is in verwachting van haar eerste kindje. Dat heeft ze vandaag op Instagram bekendgemaakt. Volgens Jinek heeft ze de afgelopen tijd 'stiekem aan duopresentatie' gedaan. Maar nu mag iedereen weten dat zij en haar vriend Dexter van der Voorn ouders worden.

Eva Jinek heeft bijna twee jaar een relatie met producer Van der Voorn die ze leerde kennen tijdens de opnamen van haar documentaires in de Verenigde Staten. Voordat ze Van der Voorn tegen het lijf liep had ze relaties met achtereenvolgens oud-strafpleiter Bram Moszkowicz (57) en 35-jarige tv-bioloog Freek Vonk. Eva en Freek hadden van 2013 tot 2015 een verhouding. Wanneer Eva Jinek is uitgerekend, is onbekend.

De journalist-presentatrice vertelde twee jaar geleden nog niet aan kinderen te denken. ,,Zelfs als we nu heel stil zijn, hoor je geen eierstok rammelen'', vertelde ze in een interview met Viva. Op dat moment had ze geen relatie. Wel benadrukte ze kinderen in de toekomst zeker niet uit te sluiten. ,,In alle relaties is het ter sprake gekomen, mijn partners wilden kinderen en ik ook.''

Talkshow

Jinek stopte recent tijdelijk met haar talkshow om het stokje weer over te dragen aan haar collega Jeroen Pauw. Een week geleden liet ze op sociale media weten in juni dit jaar weer te gaan presenteren. Dat zou, uitgaande van het mogelijke feit dat ze momenteel drie maanden in verwachting is, betekenen dat ze in de zomer met een zwangerschapsbuikje op tv verschijnt. Wat precies de gevolgen zijn voor het presenteren van het late nightprogramma, is volgens een woordvoerster van KRO-NCRV nog onbekend.

Of haar nog prille zwangerschap voorspoedig verloopt, is onbekend. Eva Jinek, die met haar zwangerschapsbericht op Instagram in amper een uur tijd 5000 likes haalde, was vandaag niet voor commentaar bereikbaar.

De talkshowhost gaf onlangs al een kleine hint die er, met de huidige informatie in het achterhoofd, op duidde dat ze zwanger is. Bij een Instagramkiekje van een piepklein kopje koffie en een croissantje schreef ze: ,,Klein doch intens geluk: en wat je niet ziet is dat het minicroissantje nog warm is! Miniatuurtjes kunnen mij in extase brengen...''

Stiekem al die tijd aan duopresentatie gedaan... #zwanger #jinekbaby Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 12 Mar 2018 om 4:53 PDT

Dexter van der Voorn Dexter van der Voorn added a new photo.

Klein doch intens geluk: en wat je niet ziet is dat het mini-croissantje nog warm is! Miniatuurtjes kunnen mij in extase brengen, heb jij dat nou ook? #tiny #perfection #weird Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 28 Feb 2018 om 23:09 PST

Zo zalig: een kraakheldere maandagmorgen, eindeloos blauw en achter het glas een warme zon.... maar ook de laatste week Jinek alweer van dit winterseizoen! Dat komt altijd met gemengde gevoelens want heimwee ligt op de loer, maar nu nog eerst een heerlijke maandagavondshow met onder andere @esmee.visser en @sjinkie en @gordonheuckeroth. Tot vanavond! #jinek Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 26 Feb 2018 om 2:47 PST