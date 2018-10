Eva met Sonja levert ontroerend beeld op

Ik vond het een ontroerend beeld gisteravond bij De Wereld Draait Door: Sonja Barend en Eva Jinek naast elkaar aan tafel. En dan geef ik niet eens borstvoeding, moet je nagaan.



Het zag er uit alsof de grande dame van weleer met de naar haar vernoemde prijs letterlijk het stokje doorgaf aan haar opvolgster. (Of moet het per se ‘opvolger’ zijn nu DWDD het genderneutrale fenomeen ‘tafelmens’ heeft geïntroduceerd?) Want zoals Linda de Mol het dichtst bij de titel de nieuwe Mies Bouwman komt, is Eva de Sonja van dit tijdsgewricht.