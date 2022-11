Eva Simons zingt duet met ‘beste stem van het land’, maar herkent haar niet: ‘Wat stom’

Met video815.000 kijkers zagen gisteravond hoe zangeres Eva Simons er bij Secret duets niet in slaagde een stem te herkennen die volgens haar collega’s een van de beste van Nederland is. Ze sloeg zichzelf voor het hoofd toen bleek dat haar duetpartner iemand was van wie ze het geluid juist zo goed dacht te kennen. ,,Wat stom!’’

In de zangshow van RTL 4, bezig met zijn tweede seizoen, gaan bekende artiesten in duet iemand die ze niet kunnen zien. Aan de hand van het stemgeluid en enkele hints moeten ze raden wie aan de andere kant van een dikke muur staat. Dat kan een professionele zanger zijn, maar ook een BN’er van wie niet bekend is dat die kan zingen.

Naast Eva Simons stond sowieso een vrouw en een ervaren vocalist, concludeerde het radende panel met Samantha Steenwijk, Jeroen van Koningsbrugge en Frans Bauer. Maar Eva brak haar hoofd over de hints. In de aanwijzingsvideo was een stuk zeep te zien, evenals het spelletje boter-kaas-en-eieren, waarbij de mysterieuze persoon de X in handen had. Aan het einde kwam nog een kaars voorbij met een afbeelding van Maria.

Na twee stukjes duet - de twee zongen Stronger (what doesn’t kill you) van Kelly Clarkson - had Eva nog altijd geen idee. ,,Ze is echt geweldig, ik zou denken: ik weet het natuurlijk’’, sprak ze gefrustreerd. Misschien zou de laatste hint van presentator Jamai Loman helpen: ,,Deze secret singer heeft een onverklaarbare aantrekkingskracht.’’ Het panel kon er niks mee. ,,De hints zijn vreselijk in dit programma’’, reageerde Steenwijk. ,,Dit kun je niet eens een hint noemen.’’

Toch wist zij als enige al wie achter de muur stond. ,,Deze vrouw is misschien wel een van de beste zangeressen van Nederland’’, zei ze. ,,Honderd procent’’, bevestigde Jamai. ,,Maar altijd ondergewaardeerd’’, aldus Samantha.

Zij schreef de juiste naam op, terwijl Jeroen grappend koos voor theaterproducent Hans Cornelissen en Frans zijn geld inzette op Jennifer Hoffman (omdat zij uit kaasstad Gouda komt en boter-kaas-en-eieren te zien was). Eva mocht nog één vraag stellen en vroeg of de vrouw ook programma’s presenteert. Hoewel het antwoord ‘nee’ was, koos zij voor Nikkie de Jager.

De zeephint bleek een verwijzing naar de soap Goede tijden, slechte tijden, waarvan de secret singer eens de begintune inzong. De X én de ‘onverklaarbare aantrekkingskracht’ sloegen op talentenjacht X Factor, die de artiest heeft gewonnen. De kaars paste bij het lied Hallelujah, waarvan de zangeres ‘de beste versie ooit’ heeft gezongen, aldus Jeroen later.

,,Aaah, nee!’’ gilde Eva uit toen de muur omhoogging. Daarachter stond zangeres Lisa Loïs (35). ,,Oh wat stom’’, baalde Simons na het duet. ,,Ik ken haar geluid. Ik vind het zo vervelend dat mijn hersenen dat niet opslaan.’’ Eva moest zonder punten terug naar de bank, terwijl Lisa door Jamai werd uitgezwaaid. ,,Mag ik een heel groot applaus voor de beste stem van Nederland?’’

Lisa Loïs, toen nog bekend onder haar echte naam Lisa Hordijk, won in 2009 de RTL-talentenjacht X Factor. Met haar vertolking van Hallelujah staat ze al sinds 2010 in de Top 2000, vorig jaar op 864. Morgen is het een jaar geleden dat ze beviel van haar eerste kindje, dochter Juno.

De artiest was de afgelopen jaren actief op YouTube en toerde door het land met een show waarin ze liedjes van Adele zong. Haar broer Chris Hordijk werd in 2011 tweede bij The Voice of Holland. ‘Tof om met Eva Simons te zingen!’ schrijft Lisa op Instagram.



Wouter Hamel

Andere BN’ers die achter de muur opdoken waren Marianne Timmer, Addy van den Krommenacker, Tommie Christiaan en Wouter Hamel. Die laatste naam werd vandaag meteen veel gegoogeld. De Nederlandse jazz- en popartiest Hamel (45), die eerder huiszanger was bij Linda’s zomerweek, heeft al jaren succes in Nederland én in Azië. Door de coronapandemie kon hij er een tijdje niet heen, maar volgend jaar hoopt hij weer te gaan. Zo klonk zijn duet met Jamai:

