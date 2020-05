Eva van de Wijdeven bevallen van zoontje Julius

Van de Wijdeven besluit het babynieuws vandaag op Moederdag met haar volgers te delen. ‘Om op te eten ons kleine ventje! Puur genieten dit. Trotse papa en mama’, schrijft de brunette bij een foto waarop het jongetje slaapt.



‘Wat een heerlijk snoetje’, reageert Maryam Hassouni, aan wiens zijde Van de Wijdeven doorbrak in Dunya & Desie als actrice. Ook Kim Feenstra, Georgina Verbaan, Sarah Chronis en Fred van Leer feliciteren de kersverse ouders met het babygeluk.



De actrice maakte in november 2019 bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Van de Wijdeven heeft sinds begin 2019 een relatie met de Amsterdamse ondernemer Steven ten Bruggencate. Eerder was ze samen met onder anderen Tygo Gernandt.



Eva is bekend van producties als Dunya & Desie, Celblok H en A’dam - E.V.A.