Eva waarschuwt voor oplichters en Roxeanne geniet van zomers tripje

Reacties op NOS Sport: ‘Als ik Tom Egbers en Janke Dekker was, ging ik met pensioen’

‘Ga een huisje in Frankrijk opknappen, groentetuin erbij. Geen stress meer, lekker samen genieten buiten de gekte van de tv-wereld ’ en ‘Zet Edith Schippers en Mark Rutte eens tegen Caroline van der Plas, Geert Wilders en Joost Eerdmans en je krijgt een heel ander debat’: Dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 14 maart verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.