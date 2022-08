Eva’s zoontje gaat voor het eerst naar school, kledingkast van Nicolette voldoet niet meer

Verrassing op de MTV VMA's: Fergie voor het eerst in vier jaar weer op het podium

Een verrassing van formaat vannacht op het podium bij de MTV Video Music Awards: Fergie maakte haar comeback op het podium. Het was voor het eerst in vier jaar tijd dat de 47-jarige oud-zangeres van The Black Eyed Peas live optrad. Dat deed ze samen met Jack Harlow, die zelf vier awards mee naar huis nam.

7:58