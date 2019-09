Even is de koning een popster: ‘Dé baard maakt hem mannelijker’

Koningin Máxima en prinses Laurentien zijn al halverwege de balkondeur, op weg naar toilet, lunch en pumps, als koning Willem-Alexander de bordesscène bij paleis Noordeinde nog even verlengt. Vol bravoure begint hij driftig heen en weer te wuiven, tot gejoel van het publiek. Zo zagen we hem zelden. Dit is zijn moment, heel even is de koning een popster.



,,Zo’n baard geeft je bravoure,’’ analyseert Paul Strikker (55) uit Enschede. Altijd op de eerste rij bij paleis Noordeinde op Prinsjesdag, Oranje-klant sinds mensenheugenis, baarddrager sinds 5 jaar. En hoe! Een volle bos grijze haren van een centimeter of tien bungelen aan zijn kin, boven de oranje sjaal om zijn nek. ,,De meeste hypes laat ik aan me voorbij gaan, maar een jaar of vijf geleden zag ik dat veel mannen hun baard lieten staan. Dat was ook wel wat voor mij, ik voel me er werkelijk anders door. Mannelijker vooral. Dat zal de koning ook ervaren, al vind ik eigenlijk dat hij hem nog wat langer moet laten groeien voor die uitstraling.’’



Sinds ze als ultieme plichtpleging op Prinsjesdag met haar schoonfamilie het balkon van het werkpaleis betreedt, gaat het bij dit tafereel altijd om de jurk en de hoed van Máxima. Tot vandaag, tot de eerste Prinsjesdag sinds 1887 dat we een koning-met-baard te zien krijgen. Koning en baarddrager Willem III leefde weliswaar tot eind 1890, maar was de laatste jaren te ziek om de plannen van zijn regering zelf te vertellen.