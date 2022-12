Even pauze voor LuckyTV: Sander van de Pavert heeft een sabbatical

LuckyTV is tijdelijk van de buis. De satirische afsluiter van de talkshows van RTL 4 houdt even pauze. Maker Sander van de Pavert geniet momenteel van een sabbatical, zo laat zijn management desgevraagd weten.

LuckyTV, begonnen bij VARA Laat, is sinds 2002 op televisie. De korte videofilmpjes kenden hun grote doorbraak bij De wereld draait door, waar met name de persiflages van eerst prins en later koning Willem-Alexander en Máxima in het oog sprongen. Sinds 2020 is LuckyTV afwisselend te zien na uitzendingen van Jinek, Beau en Humberto op RTL 4.

In 2016 kende Van de Pavert internationaal succes met een filmpje van Hillary Clinton en Donald Trump die zogenaamd tijdens hun debat een duet zingen. De video die uitgezonden werd bij De wereld draait door werd tientallen miljoenen keren bekeken. Van de Pavert gebruikte de muziek van het liedje (I’ve had) The time of my life uit de film Dirty Dancing. In plaats van gebekvecht tussen de twee presidentskandidaten zag je ze elkaar nu liefdevol toezingen. Ook de Amerikaanse tv-zender CBS besteedde er aandacht aan.

In het nieuwe jaar is de Hagenaar weer terug om televisie te maken. ,,Sander neemt na twintig jaar non-stop werken even een sabbatical en is medio 2023 weer te zien op de televisie”, aldus zijn management.

