Even Tot Hier-duo rekent niet op Ring-winst

London Loy werd eerder afgewezen voor Expeditie Robinson

TV-chef London Loy is een van de kandidaten in Expeditie Robinson, maar het was even spannend of hij wel mee kon doen aan het programma. Door onderliggend lijden werd hij bijna afgewezen. Hij vertelt erover aan Imke Slump in Almere, waar hij opgroeide. Hoewel hij 40 jaar geleden de stad verliet, laat hij in deze aflevering zien wat volgens hem Echt Almere is.