Even tot hier scoort met ‘Snottebellekes’, trekt ruim 2 miljoen kijkers

Yolanthe Cabau uitgeroe­pen tot meest begeerde vrijgezel van Nederland

Yolanthe Cabau is de meest begeerde vrijgezel van Nederland. Althans, dat blijkt uit een onderzoek van For Him Magazine, waar bijna 10.000 mensen hun stem voor uitbrachten. De 36-jarige brunette liet met ruim 38 procent van de stemmen namen als Maan de Steenwinkel en Katja Schuurman achter zich.

3 december