Evenementensector wil naar rechter stappen om coronabeleid

De sector overweegt zowel een kort geding als een bodemprocedure aan te spannen tegen de overheid. In de komende dagen besluit de Alliantie ze of ze ermee doorgaat.

Volgens de uitgelekte maatregelen mogen festivals en evenementen weer plaatsvinden, maar wel onder strikte voorwaarden zoals een bezetting van 75 procent voor binnenevenementen. Dat is volgens de sector een willekeurig aantal en voor de maatregel zijn in hun ogen geen inhoudelijke argumenten. ID&T spande eerder dit jaar namens de branche al een kort geding aan tegen de Staat, maar trok dat later weer in.

Via het nieuwe kort geding wil de groep dat op korte termijn de festival- en evenementenbranche met de inzet van een coronabewijs per direct volledig open kan, zonder verdere beperkingen. Op de lange termijn, via een bodemprocedure, willen de partijen de ‘onderste steen boven krijgen van het beleid en uitzoeken op basis van welke argumenten besluitvorming tot stand is gekomen’, aldus van Ritty van Straalen, CEO van ID&T. Daarmee hoopt de sector onder meer op schadevergoedingen voor alle partijen.

Druppel

De plannen voor een gang naar de rechter liggen er al langer, maar de druppel was een actie van demissionair coronaminister De Jonge. Hij vroeg maandag aan MOJO, die de sector in het gesprek vertegenwoordigde, alle dance-events voorlopig maar gewoon te schrappen. Dat vertelde MOJO-directeur Ruben Brouwer maandagavond in Op1. De vraag van de coronaminister kon rekenen op verbijsterde reacties van de sector. Van Straalen: ,,We hebben met de Fieldlabs - nota bene samen met de overheid - bewezen dat de hele sector, inclusief het nachtleven, op volledige capaciteit veilig open kan. Het demissionaire kabinet weet dit.”

Hugo de Jonge reageerde daar vanochtend op: ,,Ik heb helemaal niets tegen dansen. Natuurlijk niet, we willen zoveel mogelijk weer mogelijk maken. Maar we weten ook dat niet alles kan.”

Volgens Van Straalen is deze reactie ‘duidelijk’. ,,Hij ontkent op geen manier dat hij deze bizarre vraag gesteld heeft’’, laat zij vandaag weten. ,,Ik blijf het herhalen; we hebben met de Fieldlabs - nota bene samen met de overheid - bewezen dat de hele sector, inclusief het nachtleven, op volledige capaciteit veilig open kan. Het kabinet weet dit, het OMT weet dit. Ik ga er vanuit dat de overheid vandaag het juiste doet en luistert naar de burgers waarvoor zij werken, niet andersom.’’

Afgelopen weekend waren in verschillende steden protestacties van Unmute Us tegen de coronamaatregelen, die de evenementensector zwaar treffen. Ruim 150.000 mensen gingen de straat op.

