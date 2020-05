Everon Jackson Hooi weer verliefd op zijn ex Jozua

VIDEO Boer Geert vindt na Angela en Wendy de liefde bij Ingrid: ‘Het gaat keigoed, prima’

11:46 De Brabantse boer Geert is sinds de opnames van Boer Zoekt Vrouw alweer twee liefjes verder. In het programma ging zijn verliefdheid voor de hoogblonde Angela al snel over, waarna hij iets kreeg met ene Wendy. Nadat die relatie op de klippen was gelopen, viel hij voor de charmes van Ingrid.