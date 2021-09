Ewout Genemans in jeugdkliniek: ‘Schrokken de eerste dagen van de heftigheid’

Ze was maandag weer even terug op de plek waar ze deze zomer tien weken aan zichzelf werkte: in de kliniek van Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek. Britt (18) werd hartstochtelijk begroet. Toen de jongeren in de kliniek haar zagen, zwaaiden ze uitbundig en schonken haar hartjesgebaren met de hand. Coaches omhelsden haar.