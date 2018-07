Ex Demi Lovato bezoekt haar opnieuw

Een insider vertelt aan People dat de 25-jarige Demi aan de beterende hand is en voornamelijk uitrust. ,,Haar hele familie en Wilmer zijn aanwezig om haar door haar herstel heen te helpen." Volgens een andere ingewijde is Valderrama elke dag bij Lovato. ,,Hij is elke dag urenlang bij Demi in het ziekenhuis. Hij maakt zich veel zorgen over haar."