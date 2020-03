Ex-man Brigitte Nijman overlijdt plotseling in Colombia

Veuger was op vakantie in Bolivar. Recent deelde hij via Instagram een schermafbeelding van zijn iPhone die een hittemelding afgaf.

Brigitte, die te zien was in The Full Monty en Ciske de Rat, en Robert maakten in januari bekend na een huwelijk van bijna tien jaar uit elkaar te gaan. Brigitte verkaste naar Weesp, haar ex trok in hun vakantiehuis in Zeeland.