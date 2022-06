Ex-man Britney Spears probeert huwelijk te verstoren, Madonna onder de gasten

updateJason Alexander, die man met wie Britney Spears in 2004 trouwde in Las Vegas en van wie ze 55 uur later alweer scheidde, heeft voor tumult gezorgd voor het huwelijk van de zangeres met haar verloofde Sam Asghari. Alexander drong haar huis en tuin binnen, waarna hij verwijderd werd door de politie.

Alexander ging live op Instagram, waardoor kijkers konden zien dat hij binnen in het huis de aanwezige beveiligers vertelde uitgenodigd te zijn door Britney. Hij filmde vervolgens ook binnen in de grote, met rozen versierde partytent die voor de ceremonie was opgezet in de tuin. Vervolgens riep hij dat ze ‘zijn eerste en enige vrouw is en dat hij moest ingrijpen’. Hij dreigde de ceremonie te verstoren, waarna het beeld van zijn telefoon vastliep. Britneys ex werd uiteindelijk ingerekend door de politie wegens huisvredebreuk en vandalisme.

Handboeien

Mathew Rosengart, de advocaat van Britney Spears, is woedend. Volgens de raadsman dient Alexander aangeklaagd te worden, zo liet hij aan Page Six weten. ,,Jason Alexander is in handboeien afgevoerd en vervolgens gearresteerd. Ik wil hierbij de politie van Ventura County hartelijk bedanken voor hun adequate optreden en goede werk. Ik sta in nauw contact met de lokale autoriteiten om ervoor te zorgen dat de heer Alexander volgens de wet vervolgd wordt.”

Britney en Jason kennen elkaar al sinds hun jeugd en trouwden in ‘een dolle bui’ in Las Vegas. Het huwelijk werd kort daarna ongeldig verklaard, maar dat heeft Jason er niet van weerhouden om om met zijn ex bezig te blijven. Zo was hij aanwezig bij de Free Britney bijeenkomst bij de rechtbank in Los Angeles in augustus 2020 en vertelde hij nog regelmatig contact te hebben met haar. Dat contact is echter nooit bevestigd vanuit ‘kamp Britney’.

Volledig scherm Britney Spears en Sam Asghari in 2017 tijdens een basketbalwedstrijd van de Los Angeles Lakers © Brunopress

De zoons van Britney Spears waren donderdag niet aanwezig bij de trouwceremonie. Een andere ex van Spears, Kevin Federline, de vader van Sean Preston (16) en Jayden James (15), liet dat eerder op de dag via zijn advocaat weten aan de Amerikaanse entertainmentsite TMZ: ,,Hoewel de jongens niet aanwezig zullen zijn, zijn Kevin en de jongens blij voor Britney en wensen haar en Sam het beste voor de toekomst.’’

Feesttent

Dat Spears en Asghari donderdag zouden gaan trouwen, werd pas op dezelfde dag bekend. De ceremonie in een grote feesttent in haar achtertuin is klein gehouden, met alleen wat intieme vrienden. Net als haar zoons ontbraken ook Spears’ ouders en zus Jamie Lynn bij de huwelijksvoltrekking. Wel waren volgens TMZ onder de circa zestig gasten sterren als Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore en Selena Gomez.

Spears en Asghari ontmoetten elkaar in 2016 op de set van de videoclip voor het nummer Slumber Party en zijn sinds september vorig jaar verloofd.