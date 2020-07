Ex-manager Michael Jackson krijgt nog 3 miljoen van familie

Het te ontvangen bedrag is onderdeel van een langlopende schikking tussen Tohme en de familie van Michael Jackson. Die begon in 2012 toen Tohme beweerde dat hij nog geld moest krijgen voor zijn inspanningen in het laatste jaar dat Michael leefde. Hij vond ook dat hij recht had op een deel van de opbrengst van de docu This Is It, en meende dat hij nog een som geld tegoed had omdat hij ooit een lening regelde om ranch Neverland te redden van een faillissement.



De zaak werd vorig jaar mei in de rechtszaal geschikt, maar een schriftelijke schikking kwam er maar niet van. Het zette Tohme ertoe om de Jackson-erven nog eens aan te klagen, met succes dus.