Ex-Pussycat Doll maakt indruk met rockversie van Titanic-hit My heart will go on

met videoHet is de powerballad der powerballads, Celine Dions My heart will go on . De hit van kaskraker Titanic is in een nieuw jasje gestoken door voormalig Pussycat Dolls-zangeres Nicole Scherzinger. Ze maakt grote indruk met haar stevige rockversie, waarvoor ze Led Zeppelin als inspiratiebron gebruikt.

In het nieuwe seizoen van de Amerikaanse muziekshow That's my jam is er een onderdeel waarin presentator Jimmy Fallon, in Nederland vooral bekend van The tonight show, een zanger aan een rad laat draaien om zo een lied uit te kiezen en een artiest in wiens geest hij of zij dat nummer ten gehore moet brengen. Nicole Scherzinger krijgt dinsdagavond een ogenschijnlijk onmogelijke combinatie, zo is te zien in een voorproefje. Ze moet My heart will go on van Celine Dion zingen, maar dan in de versie van rockband Led Zeppelin, onder meer bekend van de klassieker Stairway to heaven.

Scherzinger laat zich niet uit het veld slaan. De band zet stevige gitaarmuziek in en de zangeres zet haar vibrato-techniek in om het lied een sausje te geven van Zeppelin-frontman Robert Plant. In de studio zijn de luisteraars zeer onder de indruk, net als de recensent van de belangrijke muziekwebsite Billboard. ‘Ze zingt hartstochtelijk en slaat spijkers met koppen in dit Wheel of impressions-spel’. Ook Louder Sound kan het waarderen en schrijft: ‘Ze geeft álles’.

Op Facebook is de video na enkele uren al een miljoen keer bekeken. Op Instagram krijgt het clipje in een paar uur tijd al bijna 100.000 likes, een veelvoud van wat de andere berichten krijgen die gedeeld zijn door presentator Jimmy Fallon. ‘Ze is een van de meest onderschatte zangeressen die we hebben’, reageert iemand. ‘Ze moet dit officieel uitbrengen’, zegt een ander. ‘Nicole krijgt niet genoeg waardering, zij kan zingen!’

Scherzinger is in Nederland vooral bekend als zangeres van de voormalige girlband The Pussycat Dolls en had hier hits als Don't cha en Buttons. Ze is in de VS ook host van The masked singer en was jurylid in de Britse en Amerikaanse versies van X-Factor.

