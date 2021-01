Ex-quizmaster Frank Masmeijer mogelijk volgende maand vrij

Video 538 betaalt laagste bedrag ooit in Hierrr Met Je Rekening: 2 cent!

18 januari Radio 538 heeft de schuld die luisteraar Jane de Lang had bij Lego betaald in het item Hierrr Met Je Rekening. De vrouw uit Uithoorn was het speelgoedbedrijf nog welgeteld 2 cent schuldig en kreeg daarvoor een betaalherinnering. Het is het laagste bedrag ooit dat de zender moest betalen in de rubriek.