Ex van overleden Linkin Park-frontman krijgt helft van royalties

Samantha, die van 1996 tot en met 2005 met de zanger getrouwd was en een zoon met hem heeft, is nu eigenaar van onder meer een deel van de studio-opnames van Linkin Park en merchandise. Talinda, de weduwe van Chester, is de beheerder van de nalatenschap en ging niet in beroep tegen het verzoek.



De Linkin Park-zanger maakte in 2017 op 41-jarige leeftijd een einde aan zijn leven.