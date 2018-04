Ex-vriend Barbie: We zouden op erotisch tv-kanaal onze kleding aanhouden

Volledig scherm Kim Holland © ANP Kim Holland stelde gisteren, naar aanleiding van een rondzingend gerucht dat Barbie en Rolf Tangel een carrière in de pornobusiness ambiëren, dat de twee een ontmoeting hadden met Slakhorst in haar Haagse appartement. Ze benadrukte, anders dan Tangel nu beweert, dat het wel degelijk ging over het in de nabije toekomst opnemen van seksvideootjes.



Onzin, briest Tangel die volgens eigen zeggen al een tijdje geen liefdesrelatie meer heeft met Barbie. ,,Lullig dat Kim ons dit flikt. De op publiciteit beluste Holland zet ons bezoek veel zwaarder aan dan de werkelijkheid. Ons doel was de mogelijkheid verkennen voor het presenteren van een praatprogramma op die stoute zender Secret Circle. Daar zijn alleen erotische zaken te zien en in geen geval keiharde porno met alles erop en eraan. Het leek ons leuk om, hoe dan ook met kleding aan, een sexy en grappige bijdrage te leveren aan dat in 2016 door lingerie en oud-Playboymodel Zimra Geurts opgerichte kanaal. Da's alles.'' Over de klus hebben hij en Samantha nog geen knoop doorgehakt. ,,We weten het niet meer, omdat het bedrijf klikt over ons bezoek.''

Volgens Holland, zo liet ze zich vertellen door zakenpartner Slakhorst, zijn in het appartement ook andere zaken gesproken. De seksfilmproducente zei op basis van uitgelekte privévideootjes van de twee 'behoorlijk onder de indruk' te zijn van 'Barbie's vakmanschap'. ,,Ze lijkt me uitermate geschikt voor het werk. Ze houdt van zichzelf, kan spelen met camera's en andere zaken, heeft een uitdagende uitstraling en is volgens mij hartstikke gek op seks.''

Dieptepunt

Een compliment, vindt Tangel. Maar Barbie zit volgens hem absoluut niet op mooie woorden te wachten. ,,Ze heeft momenteel, na een moeilijke tijd die volgde op een recent dieptepunt in haar leven, wel iets anders aan haar hoofd zoals de zorg voor haar dochtertje Angelina en zoontje Milano.'' De kinderen woonden eerder dit jaar geruime tijd bij hun vader (Michael van der Plas, red.) in Spanje, omdat Barbie psychische problemen had. Sinds begin april is ze weer met haar kroost herenigd. ,,Ze probeert haar leven weer op de rails te krijgen en daar helpen ongenuanceerde uitlatingen van Kim Holland absoluut niet bij.''



Barbie is volgens Tangel niet alleen 'diep teleurgesteld' in Holland, maar ook in een vriendin die recent, zonder toestemming, twee niets verhullende amateursekstapes van hem en Barbie verspreidde. Vandaag gaat Barbie, zo stelt Rolf, op een politiebureau in Den Haag aangifte gaan doen tegen de vrouw in kwestie. ,,Die ergens vorig jaar zomer gemaakte privéfilmpjes gaan sinds een paar dagen rond en worden massaal via Whatsapp gedeeld. Hoe dat kan? Het enige wat Samantha zich nog kan herinneren, is dat ze haar gsm kort heeft uitgeleend aan die vriendin. Die is kennelijk sneaky gaan rondneuzen in de foto's en filmpjes en heeft ze stiekem naar iemand anders gestuurd. Dat is pure diefstal.''

Beveiliging

Eerder dit jaar dook ook al een pikant filmpje uit Barbie's smartphone op. Ze nam dat op in de kliniek waar ze geruime tijd verbleef wegens mentale problemen. Barbie deed uiteindelijk geen aangifte omdat ze, zo stelde haar oud-manager Jake Hampel, een gang naar de rechter en een confrontatie met de dader niet aan zou kunnen. Dat klopt, stelt Tangel nu. ,,Maar nu is Samantha het spuugzat. Ze komt in actie, om herhaling van dergelijke praktijken te voorkomen.'' Hij heeft haar inmiddels op het hart gedrukt haar telefoon beter te beveiligen. ,,Ze is erg slordig met pincodes en een vingerafdrukscanner heeft ze volgens mij niet. Dat is vragen om problemen.''