Ex-vriend van Gordon hoopt dat zijn leven na rechtszaak rustig blijft

Kevin B. (27), de arts uit Almere die een liefdesrelatie had met Gordon maar die romance langere tijd afdeed als nepnieuws, gaat volgens zijn advocaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Die oordeelde gisteren na onderzoek van honderden, door de entertainer vrijgegeven privé-appjes dat de mannen wel degelijk iets met elkaar hadden. ,,Kevin wil nu vooral rust en door met zijn leven.''

Volgens mr. Vincent van der Velde, de advocaat van de jonge dokter, is zijn cliënt tevreden met de uitspraak. De arts mag, zo bepaalde de rechter, zijn voormalige relatie met Gordon niet meer ontkennen. Doet hij dat toch, dan moet hij de oud-zanger en presentator per overtreding 5000 euro betalen. Verder werd Gordon - die anders dan de arts altijd heeft geroepen dat hij wel degelijk een relatie met Kevin had - door de rechter in het gesteld. ,,Ze hadden een affectieve en seksuele relatie'', aldus de rechter.

De advocaat van B. stelt namens Kevin dat deze vooral blij is dat de rust in zijn leven is teruggekeerd. ,,Hij volgt het oordeel van de rechter en meent dat een hoger beroep weinig zinvol is. Het belangrijkste voor Kevin is dat hij voortaan ongestoord door kan gaan met zijn leven en carrière. Hij wil die toestand met Gordon zo snel mogelijk vergeten'', aldus Van der Velde. ,,Het hoofddoel van Kevin is hoe dan ook bereikt: er is nu echt een einde gekomen aan iets wat hij typeert en ervaart als stalking. Ook al stelt de rechter iets anders.''

De jonge arts werd eerder dit jaar door zijn werkgever (een ziekenhuis, red.) op het matje geroepen nadat details over zijn verhouding met Gordon op straat kwamen te liggen. Gordon zette begin februari romantische foto's van hun relatie op sociale media. Daarbij stonden teksten als 'de man waar ik dus al een tijdje heel gelukkig mee ben', 'je bent echt mijn kanjer', 'verliefd' en 'liefde overwint alles'.

Kevin drong aan op verwijderen van de berichten, maar Gordon weigerde dat in eerste instantie. Vervolgens zou Gordon Kevin langdurig hebben gestalkt met honderden e-mails, telefoontjes en appjes. Kevin B. spande begin maart een kort geding aan om een einde te maken aan de stroom berichten waar hij overigens zelf ook een aandeel in had, zo bleek gisteren uit publicatie van de soms pikante appjes door de rechtbank in Lelystad.

Quote Zijn kunde als medicus staat los van wat hij in zijn privéleven doet De advocaat over Kevin

Onherkenbaar

Van der Velde stelt dat Kevin de door de rechtbank gepubliceerde appjes niet schadelijk vindt voor zijn verdere loopbaan als arts. ,,Zijn kunde als medicus staat los van wat hij in zijn privéleven doet. Verder is Kevin door deze spraakmakende zaak gelukkig geen bekende Nederlander geworden. De meeste media hebben foto's van hem onherkenbaar gemaakt. Kevin verwacht dus geen problemen aan 'het bed'.''

Volgens van der Velde, die eerder stelde dat Kevin en zijn familie- en vriendenkring 'langere tijd anonieme telefoontjes kregen van vermoedelijk Gordon', zijn er geen bewijzen gevonden dat de entertainer dat daadwerkelijk heeft gedaan. ,,Opvallend is wel dat, nadat Kevins dagvaarding op 3 maart de deur uit ging, het wat belletjes betreft rustiger werd.''

Mocht Gordon, op welke manier dan ook, de door Kevin zo verlangde rust weer verstoren, dan is volgens Van der Velde een gang naar de rechter 'zeker een optie'. ,,Dat moeten we op dat moment beoordelen. Maar Kevin hoopt van harte dat het niet zo ver komt'', aldus de advocaat. In een bericht (zie onder) over de afloop van de rechtszaak noemde Gordon gisteren wel de achternaam van Kevin. Of dat voor Kevin reden is om wederom de hulp van Van der Velde in te schakelen? ,,Waarschijnlijk niet'', aldus de advocaat.

Gordon reageerde gisteren kort op de uitspraak die hem in het gelijk stelde. ,,Ik ben blij dat hiermee de leugens die B. over onze relatie heeft verspreid publiekelijk worden rechtgezet. Het is zo pijnlijk geweest om als leugenaar te worden afgeschilderd, terwijl we een geweldige liefdevolle relatie hebben gehad. Hiermee kan nu een streep gezet worden onder deze treurige bladzij in mijn leven'', schreef hij op Facebook.