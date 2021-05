Exclusief materiaal Danny Vera en Trijntje Oosterhuis te zien voor donateurs Giro555

Het platform biedt meer dan muzikale streams. Zo is onder meer Guido Weijers op het platform te zien met een masterclass Geluk. Cabaretière Martine Sandifort geeft een anti-stress-sessie.

Het is voor het eerst dat Giro555 een fondsenwervend platform lanceert. Nederlanders kunnen de exclusieve beelden bekijken door te doneren aan Giro555. Zodra je hebt gedoneerd, ontvang je een kijkcode per e-mail. Daarna kun je zelf kiezen welke stream je wilt bekijken.

Het ingezamelde geld van de landelijke actie is bedoeld voor coronaslachtoffers en voor het mogelijk maken van vaccineren in kwetsbare landen. Daarnaast wordt met het ingezamelde geld voorlichting gegeven over het belang van vaccineren en om misinformatie te bestrijden.

Ellende

,,Er is een hoop aan de hand in de wereld en we zijn op zoek naar oplossingen’’, reageert Waylon. ,,Binnenkort zal ik gevaccineerd worden, mijn ouders zijn al gevaccineerd en een hoop mensen die ik ken zijn gevaccineerd. Ik denk dat we het in vergelijking met andere landen nog goed voor elkaar hebben. Kijk naar India, Nepal en Afrikaanse landen. Daar is de situatie een stuk minder. Daarom steun ik deze Giro555-actie om iedereen zo snel mogelijk te vaccineren.’’

Kenny B beaamt dat: ,,We zien in zoveel landen om ons heen dat er ellende is. Corona is pas weg als iedereen gevaccineerd is.’’

Naast de genoemde artiesten doen ook Dhroeh Nankoe, Ellen ten Damme, Gershwin Bonevacia, Iris Hond, Shukriya, Subramaniam en The Bluebirds mee.

