Extra journaals en Jeugdjournaal-special vanwege corona

RTL Z en RTL Nieuws komen morgen voor de derde keer met een extra live-uitzending waarin experts vragen over corona beantwoorden. De uitzending is te zien om 19.50 op RTL Z en via de websites en apps van RTL Nieuws en RTL Z. Deze derde uitzending zal vooral gaan over thuiswerken, rechten en plichten, ondernemers in zwaar weer en de impact op de economie.