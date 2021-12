Extra Op1 vanavond met Kockelmann en Ekiz

The Masked Singer Ondanks ladingen complimen­ten voor zangtalent focust Jamai zich op andere liefde: televisie

Als een ware cupido veroverde Jamai Loman gisteravond de harten van de kijkers. Hij won de entertainmentshow The Masked Singer. Hoewel hij indruk maakte met zijn stem, hoeven we voorlopig geen nieuw album te verwachten. ,,Ik wil me focussen op mijn tv-werk.”

18 december