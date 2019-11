Extra shows voor uitverkochte tournee Henk Poort

In de theatershow, die is ontstaan na zijn deelname aan het programma Beste zangers van Nederland , brengt Henk een ode aan zijn voorbeelden en inspiratiebronnen. Tijdens de voorstelling klinkt zowel opera als Nederlandstalige nummers.

Kaarten voor de in totaal dertien extra voorstellingen zijn al te koop. Poort zal onder meer te zien zijn in theaters in Winterswijk, Valkenswaard, Hoorn, Oss en Venlo.