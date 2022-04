Extra theatercolleges over WK 1974 met Van Hanegem, Rep en Rijsbergen

Het theatercollege over het iconische WK voetbal van 1974 in West-Duitsland krijgt een vervolg. De voorstelling is binnenkort ook te zien in Hoofddorp en Steenwijk. Drie basisspelers van toen, Johnny Rep, Wim Rijsbergen en Willem van Hanegem, blikken onder leiding van presentator Eddy van der Ley terug op het toernooi dat Oranje eeuwige roem opleverde, maar net geen wereldtitel.

Op 6 mei staan de mannen in De Meerse in Hoofddorp, op 20 mei in De Meenthe in Steenwijk. Oranje had in 1974 de uitgelezen kans wereldkampioen voetbal te worden. In West-Duitsland maakte het Nederlands elftal van aanvoerder Johan Cruijff furore met het hooggeprezen ‘totaalvoetbal’.

In de finale tegen het gastland zou de bekroning moeten volgen, maar het liep anders. Toch gaat het WK van 1974 als iconisch de boeken in, als de doorbraak van Nederland als mondiaal toonaangevend voetballand. 48 jaar later komt het toernooi in de setting van het theater tot leven, na een eerste reeks shows in 2021.

Rep, Van Hanegem en Rijsbergen nemen de bezoekers, aan de hand van beelden en uitgedaagd door Eddy van der Ley, mee op een voetbalreis. Over de totstandkoming van het ‘totaalvoetbal’, de legendarische wedstrijd tegen topfavoriet Brazilië, de relletjes, de hand van bondscoach ‘IJzeren’ Rinus Michels en het hoe en waarom van de verloren finale.

Na de pauze is er voor de bezoekers gelegenheid tot het stellen van vragen en na afloop is er een meet and greet met de topvoetballers van weleer. ,,Ik denk niet dat ik overdrijf als ik stel dat deze theatershow uniek is’’, zegt Van der Ley. ,,De finale tegen West-Duitsland had ik in de show liever onvermeld gelaten, maar we hebben geen keus dan nog een keer door de zure appel heen te bijten.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: