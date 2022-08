Extravagant huwelijk van Ben Affleck en Jennifer Lopez in Georgia is parade van sterren

Volgens Amerikaanse media waren de gasten helemaal in het wit gekleed en ook alle bloemdecoraties hadden deze kleur, mogelijk geïnspireerd door Lopez’s ex-vriend Sean ‘Diddy’ Combs, die jaarlijks een feest geeft waar iedereen ook in het wit wordt verwacht.



De gasten zullen zondag de festiviteiten afsluiten met een barbecue-picknick. Al het voedsel staat in het teken van de Puerto Ricaanse afkomst van de ouders van Lopez. Ook staat er geroosterde kip en ‘mac and cheese’ op het menu, omdat het gebeuren in de zuidelijke staat Georgia plaatsvindt. Het hele huwelijk zou naar verluidt meer dan 400.000 dollar kosten.



De gelukkige hereniging van het paar komt twintig jaar nadat ze voor het eerst verloofd waren. Die bruiloft werd in de herfst van 2003 af geblazen vanwege ‘buitensporige media-aandacht’. Afgelopen jaar kwam het stel officieel weer bij elkaar na talloze mediageruchten dat ze weer aan het daten waren.



De afgelopen uren lekten via sociale media de eerste luchtfoto’s van het huwelijk.