Eye Filmmuseum eert Paul Verhoeven en toont onder meer weer Total Recall

De film, met in de hoofdrol Arnold Schwarzenegger, draaide exact dertig jaar geleden in de bioscopen. De actiethriller betekende na RoboCop de definitieve doorbraak van Verhoeven in Hollywood. In de sf-film krijgt een bouwvakker (Schwarzenegger) in de toekomst een luxereis naar Mars in zijn brein geïmplanteerd. Deze operatie maakt oude herinneringen bij hem los waardoor hij ongewild middenin een revolutie belandt.



Total Recall werd geprezen om de bloederige maatschappijkritiek en de sarcastische humor waar Verhoeven bekend om staat. Behalve Schwarzenegger spelen ook Sharon Stone en Michael Ironside hoofdrollen in de film. Total Recall was een van de eerste films in de geschiedenis waarin computer-gegenereerde beelden werden gebruikt. Dit leverde de film in 1991 ook een Oscar voor beste Visual Effects op.