Faalangst dwingt Boudewijn de Groot te stoppen: ‘Laatste keer dat ik zingend op tv kom’

Boudewijn de Groot was vanavond te gast bij Matthijs van Nieuwkerk. De zanger trad in De Wereld Draait Door op met de gelegenheidsformatie Vreemde Kostgangers, die hij vormt met Henny Vrienten en George Kooymans. Vooraf aan het optreden vertelde hij over de reden om te stoppen. ,,Naar mate dat ik ouder word, gaat het me steeds meer moeite kosten. De stress wordt steeds groter in aanloop naar tours toe en krijg ik slapeloze nachten. En heb ik voor het eerst in 50 jaar last van zenuwen. Dat had ik vroeger nooit.”



De zanger is niet klaar met het schrijven van muziek, maar wel met het geven van concerten. ,,,De hele toestand eromheen is ook vervelend. Wat mij betreft, schrijf ik een liedje en dan is het klaar.” De Vreemde Kostgangers trapt de laatste tournee volgende week af en reist dan een paar maanden langs verschillende zalen door het land.