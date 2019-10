Fabienne de Vries en Isabelle Brinkman maken TMF-podcast

De Vries en Brinkman willen een reeks maken van in elk geval tien podcasts over de geschiedenis van TMF en de herinneringen die veel millennials nog steeds aan de zender hebben. ,,Ik heb er maar vier jaar gewerkt en ben inmiddels al enige tijd uit de spotlights verdwenen", vertelt Brinkman. ,,Maar nog steeds word ik met grote regelmaat door mensen aangesproken die met zoveel liefde en overtuiging hun herinneringen aan TMF en het TMF-gevoel met mij delen."



De twee vrouwelijke dj's willen in de eerste podcast zelf herinneringen op gaan halen aan de tijd dat zij bij de zender werkten. Maar in latere afleveringen willen zij ook gasten uitnodigen die een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van TMF, zoals oprichter Lex Harding en zanger Marco Borsato, die de eerste TMF Award ooit ontving.