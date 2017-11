Faceliftfreak Rodrigo genoemd als co-presentator Eurovisie Songfestival

Volgens de Britse krant DailyMail is Alves momenteel serieus in gesprek met de EBU (European Broadcasting Union) maar zijn nog geen knopen doorgehakt. De organisatie zou dolgraag met de excentrieke Braziliaan in zee willen gaan omdat hij homoseksueel is, van glitter, glamour en mode houdt, een makkelijke prater is en wereldwijd een beroemdheid vanwege zijn opvallende uiterlijk. ,,Behalve Portugees (de taal die in zijn vaderland Brazilië wordt gesproken, red) spreekt hij ook nog foutloos Spaans, Frans, Italiaans, Engels en Duits'', zo meldt een anonieme bron. ,,Hij is daarmee de perfecte match met het festival.''