Fadozangeres Iris is verrassende winnares We Want More

,,Onze deelname aan We Want More heb ik ervaren als één groot feest! De sfeer was supergoed, zowel op het podium als backstage. Met onze deelname wilden we gewoon een keer op tv laten zien dat wij de Portugese fadomuziek op onze eigen manier in Nederland ten gehore brengen. Dat pakte verrassend goed uit!’’, aldus Iris. ,,Voor mij persoonlijk was het al vanaf mijn dertiende een droom om een keer mee te doen aan een zangwedstrijd op tv, dus toen ik hoorde dat alle zangstijlen welkom waren bij We Want More, besloten Tiago en ik mee te doen. Ondanks het feit dat muziek natuurlijk geen wedstrijd is, zijn we ontzettend blij, verrast en dankbaar dat wij uiteindelijk met de hoofdprijs naar huis gaan.’’