Fajah Lourens: Er wordt nooit met me geflirt

Toch is het niet alleen haar bekendheid die de heren tegenhoudt. ,,Laatst was ik met vriendinnen in New York en gingen we uit - niemand. Ik weet niet hoe dat kan. In Nederland kan ik me nog voorstellen dat mannen denken: ik ga er niet op af, want dan denkt zij dat ik dat alleen maar doe omdat zij Fajah is", zegt Fajah Lourens.