Fajah Lourens neemt filmrol van Imanuelle Grives over

Fajah Lourens was vanochtend te horen in de uitzending van Wietze de Jager. De radio-dj vroeg Fajah naar haar nieuwe filmrol en was nieuwsgierig of dat 'onlangs voorbij was gekomen’. Volgens de fitnessgoeroe was dat inderdaad zo. ,,Het kwam nu een beetje toevallig op m’n pad, omdat er een actrice uitviel. Maar ik vind acteren wel heel erg leuk, alleen heb ik er gewoon weinig tijd voor", reageerde ze.



Bij De Jager ging er direct een alarmbelletje af toen Fajah te kennen gaf dat er een actrice was uitgevallen. ,,Welke actrice dan?", vroeg hij. ,,Imanuelle Grives", antwoordde Fajah, die meteen van de gelegenheid gebruik maakte om een grapje te maken over het salaris van acteurs. ,,Het is geen vetpot. Ik snap wel waarom zij drugs smokkelt.” Daar haakte Wietze op in: hij vroeg zich af waarom het dan geen vetpot was. ,,Ik denk dat dat ook voor mij één van de redenen was dat ik ermee gestopt ben. Dit was natuurlijk een grapje hé jongens, maar het is wel heel hard bikkelen.”