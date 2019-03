Fajah Lourens terug op het witte doek

Lourens werd bekend toen zij vanaf haar 21ste drie seizoenen in Goede Tijden Slechte Tijden speelde. Ze beleefde haar filmdebuut in 2011 in Stiletto’s waarin ze de hoofdrol vertolkte. Daarna speelde ze in Amsterdam Heavy (2011), Als Je Verliefd Wordt (2012), Bas & Ben Bang (2013) en Taal (2018). ,,Op een gegeven moment had ik iets van ‘ik zou wel weer willen acteren’. Dat is altijd zó’n passie voor mij geweest, maar toen ik ging draaien als dj gaf me dat veel meer zekerheid. Bovendien ben je dan ook een entertainer. Ik heb Kemna Casting een mailtje gestuurd dat ik weer beschikbaar ben en dit kwam vrij snel kwam op mijn pad. Geweldig.”

Lourens maakte de jongste jaren naam en faam als dj en fitnessgoeroe. Ze schreef dieetboeken die bestsellers werden. Ze is dit jaar ook weer op televisie te zien. Lourens vormt met zangeres Shirma Rouse een duo in het BNNVARA-programma De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld. De opnames zijn inmiddels achter de rug. ,,We zijn naar Servië en Bosnië en Herzegovina geweest. De omgeving was indrukwekkend met wegen langs kapotgeschoten huizen en andere gebouwen. Shirma en ik hebben een keer autopech gehad en twee heel listige momenten gehad. In een sneeuwstorm de berg op en toen we verkeerd reden en langs de rand van de afgrond met modder. Of we even achteruit wilden rijden. Nou, nee. Toen zijn Shirma en ik gaan lopen. Een geweldige vrouw, Shirma. We hebben in berghutjes van schaapherders geslapen, mooie gesprekken gevoerd en zelfs nog even gezongen. Niet dat ik dat kan, hoor… Maar die vijf dagen waren onvergetelijk.”