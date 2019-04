Fajah Lourens wil droomman vinden in een televisiezoektocht

Lourens laat aan De Telegraaf weten dat het format haar een ‘leuke manier’ lijkt op zoek naar de liefde van haar leven te gaan. De 37-jarige fitnessgoeroe had tot afgelopen jaar een relatie met timmerman Igor Neves, met wie ze samenwoonde, maar wil graag het singlebestaan weer inruilen voor een mooie romance. Ze is echter niet het type dat gemakkelijk op iemand afstapt, zegt ze. En ook via Tinder wil het nog niet echt lukken. ,,Als ik met mannen op Tinder praat, geloven ze in eerste instantie niet eens dat ik het echt ben...’’, zegt ze.