Fajah Lourens wordt oma: ‘Supertrots en dankbaar’

Fajah Lourens 22-jarige dochter Irem is in verwachting. ‘Ik mag jullie met heel veel trots vertellen dat onze lieve, slimme, kleine, grote, geweldige meid mama wordt’, schrijft de fitnessgoeroe onder een foto van de echo. Samen met haar vriend Ruben verwacht Irem haar eerste kind. Lourens heeft in ieder geval alle vertrouwen in het stel. ‘Ik weet zeker dat jullie het geweldig gaan doen’, schrijft ze. Ook laat ze weten dat ze ‘supertrots’ en ‘dankbaar’ is dat ze oma mag worden.

Wanneer Irem is uitgerekend is nog niet bekend. Ook het geslacht van het kindje is nog niet gedeeld.

