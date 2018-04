Familie Avicii: Hij kon niet langer verder

De familie van de vrijdag overleden Avicii zegt dat de Zweedse dj niet meer de kracht had om door te gaan. De familie deed dat in een open brief.

,,Onze geliefde Tim was een zoeker, een breekbare artistieke ziel die zocht naar antwoorden op existentiële vragen. Een perfectionist die reisde en werkte op een tempo dat leidde tot extreme stress."

Toen Avicii in 2016 stopte met touren probeerde hij een balans te vinden tussen gelukkig zijn in het leven en doen waar hij het meest van hield: muziek maken, staat in de verklaring.

Avicii's familie onthult dat de dj worstelde met vragen over betekenis van het leven en geluk. ,,Hij kon niet langer verder. Hij wilde rust vinden. Tim was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond. Hij was een gevoelige jongen, die van zijn fans hield maar de spotlights liever meed.''