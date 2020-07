'Familie en vrienden bezorgd om mentale toestand Kanye West’

De Kardashians zijn in het geheel niet te spreken over de zeer persoonlijke ontboezemingen van Kanye West. De Amerikaanse rapper, die een gooi doet naar het Amerikaanse presidentschap, deed tijdens zijn eerste verkiezingsrally een boekje open over het feit dat hij Kim Kardashian, tijdens de zwangerschap van hun oudste kind North, bijna tot een abortus had gedwongen.

Volgens de familie is dit zulke persoonlijke informatie, dat het zwaar ongepast is om dat publiekelijk te delen. Temeer omdat de inmiddels 6-jarige North deze uitlatingen ook heeft kunnen lezen of kunnen horen via verschillende kanalen. Dit meldt TMZ.

Volgens een bron is de familie 'zeer bezorgd' om Kanye's huidige mentale toestand en zijn ze ervan overtuigd dat hij professionele hulp nodig heeft. Het probleem is alleen dat Kanye denkt dat hem niks mankeert, waardoor familie en vrienden van de rapper in een impasse verkeren. Hij liet zich tijdens de rally ook ontvallen 'dat Kim nu misschien wel van hem wil scheiden’ vanwege de intieme onthullingen.

Kanye kondigde twee weken geleden aan dat hij mee wil doen aan de presidentsverkiezingen. De partij van West wordt BDY genoemd. Die afkorting zou staan voor Birthday Party (Verjaardagspartij). Zondag hield hij zijn eerste campagnebijeenkomst in North Charleston in de staat South Carolina. Tijdens zijn speech was de rapper bij tijd en wijle niet te volgen en barstte hij op een gegeven moment in tranen uit.