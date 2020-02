Familie Meiland gaat in Hengelose boerderij met flinke lap grond wonen

Schla­gersen­sa­tie Heino komt kerst vieren in Nederland

15:28 De Duitse zanger Heino komt eind dit jaar naar Nederland voor een paar speciale optredens in De Effenaar in Eindhoven, De Maaspoort in Venlo en De Oosterpoort in Groningen. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. De 81-jarige schlagerlegende geeft daar op 18, 19 en 21 december een speciale kerstshow. Het publiek staat dan volgens de organisatie een special te wachten met 'letterlijk' veel toeters en bellen.