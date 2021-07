Familie Peter R. de Vries: ‘Situatie ongewijzigd, veel blijft onzeker’

Spike Lee roept ook als juryvoor­zit­ter Cannes op tot activisme

6 juli Blijf een vuist maken tegen onrecht en ‘gangsters’. Dat was de belangrijkste boodschap die juryvoorzitter Spike Lee had aan de journalisten op de eerste dag van het festival van Cannes. Het is de eerste keer sinds corona dat het evenement aan de Cote d’Azur plaatsvindt. De regels zijn streng; ook alle juryleden deden tijdens de persbijeenkomst dinsdag hun mondkapjes alleen af als zij iets zeiden.