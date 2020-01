Family Guy-producer komt met satirische animatieserie over Britse royals

Deze Rotterdam­se minima zijn dolblij met kaartjes songfesti­val: ‘Zo’n kans krijg je nooit meer’

21:30 Drieduizend Rotterdammers met een smalle beurs vallen met hun neus in de boter. Ze mogen gratis en voor niets naar één van de negen shows van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. De blijdschap is groot onder de gelukkigen, al had het aanmelden voor zo’n vrijkaartje soms wel wat voeten in de aarde.