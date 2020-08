Famke deelt foto met nieuwe liefde en André geeft zoontje een kus

Geen hoge kijkcij­fers, maar BN’ers lyrisch over Promenade met VI-sketch

16:49 Het NPO3-programma Promenade is misschien wel het meest ongrijpbare fenomeen op televisie. Met gisteravond 271.000 kijkers is de satirische show van Diederik Ebbinge geen kijkcijferhit te noemen. De reacties op social media zijn echter lovend. Onder meer Özcan Akyol, columnist van deze site, is fan en schrijft over de aflevering van gisteren: ,,Een tien met een griffel.”