Famke Louise en Ronnie Flex pakken miljoen views in een dag met nieuwe clip

Wekenlang zongen de geruchten rond, die aangescherpt werden door een intieme Instagram-post van de zangeres in oktober van dit jaar. De twee hebben hun relatie nu bevestigd. Aan het einde van de clip is te zien hoe Famke Louise en Ronnie Flex elkaar een gezellige kus geven, maar zekerheid over hun relatiestatus bleef lange tijd uit.



Famke Louise is ontzettend verheugd over het succes. ,,Het maken van een kerstsingle was altijd een droom voor me, dus ik ben heel blij dat ik dit kon doen”, reageert ze. ,,Ik had niet verwacht dat het zó hard zou gaan, maar ben supertrots op het resultaat. De clip is heel tof geworden en het einde van de video beantwoordt denk ik alle vragen die iedereen het afgelopen jaar over mij en Ronnie had”, doelt ze op de relatie die de twee hebben.