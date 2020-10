Famke Louise en vriend Tré uit elkaar: ‘Opgelucht om het achter me te laten’

Dat zegt ze tegen RTL Boulevard. Volgens de Op me monnie-zangeres probeerde het management van de rapper de leiding over haar te nemen toen ze net had gebroken met haar vorige management Spec en volop in de media kwam vanwege haar omstreden steun aan de #ikdoenietmeermee-actie.



,,Dit is onder andere de reden dat mijn relatie niet werkte en wij samen hebben er een punt achter gezet gisteren’’, aldus Famke Meijer, zoals ze echt heet. ,,Ik ben erg opgelucht dat ik het achter mij kan laten.’’ Haar management was vandaag niet bereikbaar voor verder commentaar.



In haar Instagram Stories deelde Famke vanavond voor het oog van haar 1 miljoen volgers meermaals het woord ‘next’, vermoedelijk om aan te geven dat ze verdergaat met haar leven. De zangeres, die vroeger een relatie had met collega Ronnie Flex, was eerder nog bijzonder content met haar vriend. ,,Ik denk dat het misschien wel een van de betere relaties is die ik ooit heb gehad’’, zei ze.



De ‘relatie’ tussen Famke en ic-arts Diederik Gommers is overigens ook al bekoeld. De twee lanceerden een coronacampagne na Famkes veelbesproken onsamenhangende optreden bij talkshow Jinek, maar hebben inmiddels nog maar weinig contact: