Famke Louise is opnieuw kijkcijferhit

Beautyvlogster Famke Louise weet opnieuw een kijkcijferhit te scoren met haar nieuwe nummer Vroom . De pas uitgebrachte track, gemaakt in samenwerking met rapper Bokoesam, is in minder dan één week tijd meer dan twee miljoen keer bekeken op YouTube.

Net als in Famke's eerste nummer Op me monnie, doet ze zich nu weer voor als een gangster. Met grote gouden oorringen, ingevlochte haren, middelvingers en brandende My Little Pony's rapt de vlogster over bontkragen, bitches en champagne.

Het succes van Vroom is de 18-jarige Famke ook niet ontgaan. Zo laat ze op Instagram weten: ,,Twee miljoen views in één week. Super bedankt iedereen!!"

De vlogster krijgt ook al een hele tijd extreme kritiek van 'haters' over zich heen. Daarom vervolgt de vriendin van YouTuber Snapking haar bericht met een sarcastische mededeling aan deze mensen. ,,En trouwens, als je nou de behoefte hebt om een haat comment te plaatsen... Prima, maar zet er dan ook iets leuks over jezelf bij? Superveel interesse in jullie allemaal!''

Vroom staat op nummer twee in de Single top 100.

Famke's eerste nummer Op me monnie bleek ook een kijkcijferhit. In ruim een week was de track meer dan 4 miljoen keer bekeken. Op me monnie staat op de zesde plek in de Single top 100.

